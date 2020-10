© DR

Dernièrement, les ouvriers communaux ont mis en valeur les inscriptions que l'on retrouve au niveau du pilastre du pont-à-Ponts. En latin et en français, on peut notamment y lire:. Le même message est à retrouver en latin.On apprend encore que ce pont édifié en 1948 a remplacé celui qui fut détruit lors de l'invasion allemande de mai 1940.Le pont-à-Ponts a évolué et a été reconstruit plusieurs fois avec différents matériaux. Aujourd'hui, dans le cadre des travaux de l'élargissement de l'Escaut et de la restauration des quais effectués par le SPW, le pont a été totalement refait et dispose d'un tablier en métal plus sobre., souligne le bourgmestre Paul-Olivier Delannois.