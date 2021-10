Il y a quelques jours, quand nous l’interrogions sur la perte d’agrément de sa maison de repos et sur l’ordonnance de fermeture prise par la Région wallonne, le propriétaire de Sénior Référence (ex-Domaine du Centenaire), Jean-Robert Rapez, s’indignait de ce qu’il considérait comme un acharnement de la part des contrôleurs de l’AVIQ (Agence wallonne pour une vie de qualité) et des syndicats. Débouté par le Conseil d’État dans son recours en suspension contre la perte d’agrément, M. Rapez a introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État qui juge sur le fond du dossier et non plus sur la forme. "C’est ce qui est scandaleux dans cette histoire : des contrôleurs font fermer une institution comme la nôtre, comme ils l’avaient déjà fait avec les Jardins d’Astrid, et puis quand la procédure de recours arrive à son terme, après deux ou trois ans, il n’y a plus personne dans la maison de repos puisqu’on doit la faire évacuer (NDLR : avant le 12 novembre)."