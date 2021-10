Durant les vacances d'automne, la Ville de Tournai propose de merveilleuses activités pour les petits et les grands afin de découvrir ou redécouvrir la Cité des Cinq Clochers. Ainsi, si vous souhaitez allier smartphone et exposition, une activité est absolument prévue pour vous. Dans le cadre des expositions "Toute une histoire" au Musée des Beaux-Arts de Tournai et "Fernando Botero. Au-delà des formes", au BAM de Mons, une activité interactive « Panique aux musées » a été créée. Des esprits malins ont mis la pagaille dans les musées. Les œuvres ont été transformées, des objets restent introuvables et les codes d’accès sont sens dessus dessous. Aidez les équipes des musées à capturer ces créatures en naviguant à travers les expositions, le musée virtuel en ligne, le site internet du jeu ou encore en écoutant les podcasts qui y sont consacrés. Munissez-vous de votre smartphone et voyagez entre le Musée des Beaux-Arts de Mons (BAM) et le Musée des Beaux-Arts de Tournai.

Si vos enfants ont plus de 8 ans et que le cimetière du Sud de Tournai et son périmètre historique les intéressent, participez à l’activité « Des os et moi ». Accompagnés d’une valisette, vous partirez à la recherche de la tombe mystère d’un célèbre personnage tournaisien. Cette expérience inédite mêlant énigmes et aventures permet de faire découvrir le cimetière et l’univers funéraire aux petits (et grands) enfants de manière ludique et insolite. Activité entièrement gratuite, il est impératif de réserver ses place à l'Office du Tourisme de Tournai.

Vous aurez la chance de pouvoir découvrir de manière ludique comment la Cathédrale Notre-Dame a été construite ou de visiter le cœur historique en compagnie de la célèbre Martine (Mon aventure avec Martine ET Martine visite Tournai). Une autre activité vous plongera dans le monde animal sauvage au musée d’Histoire naturelle avec la visite « Mission Safari ». Pour rester dans les enquêtes, la marionnette mascotte, Jack, s’est fait la malle. L'équipe du Musée de la Marionnette a besoin de vous pour la faire revenir parmi les autres marionnettes exposées. Tout au long de l'enquête, vous devrez résoudre des énigmes, expérimenter des techniques de manipulation, relever des défis. Au bout du chemin, une surprise vous attend.