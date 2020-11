Tournai: le point sur les activités sportives indoor et outdoor Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Les activités sportives outdoor pour les plus de 12 ans restent autorisées dans le cadre d'une pratique libre et individuelle. © DR

En cette période de crise sanitaire, où la deuxième vague bat son plein, chaque commune adapte son règlement en ce qui concerne les pratiques sportives.



À Tournai, toutes les infrastructures sportives indoor, publiques et privées, de nature compétitive ou de loisir, ne sont pas accessibles pour les personnes de plus de 12 ans. Il est toutefois possible, toujours pour les 12 ans et plus, de pratiquer des activités sportives outdoor mais uniquement dans le cadre d'une pratique sportive libre et individuelle.



Enfin, en ce qui concerne les activités sportives indoor et outdoor, de l'entraînement aux compétitions en passant par les stages, elles peuvent être autorisées pour les moins de 13 ans par les autorités locales. Ces dernières peuvent être joignables par mail via sports@tournai.be.