Tournai: le point sur trois chantiers Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Les travaux continuent notamment du côté de la rue Royale. © FLEMAL JEAN-LUC

L'échevine des Travaux, Laurence Barbaix, a récemment communiqué sur différents chantiers menés au sein de la cité des Cinq Clochers ainsi que dans les villages.



Ainsi, la rue Royale est mise en sens unique, direction la Cathédrale. Il ne sera plus possible de se stationner au sein des rues des Jardins, Becquerelle et Sondart jusqu'au 30 septembre prochain.



Du côté de la rue Terre à Briques, dans le zoning industriel de Marquain, elle sera fermée entre Futur Orcq et l'entreprise Dufour à partir de ce mardi 1er septembre et cela jusqu'au 30 octobre. Une déviation sera mise en place.



Enfin, dans le cadre des travaux de la place de Templeuve, la rue de Néchin sera fermée à hauteur de la boucherie Hendoux. La circulation sera déviée vers la rue de Formanoir. La cour des Dîmes sera fermée à la circulation, des feux de signalisation seront placés.