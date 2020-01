Son inauguration officielle se tiendra ce vendredi 31 janvier, en présence de nombreux convives dont les riverains invités à rejoindre le comité d’accompagnement pour l’occasion.

La visite se déroulera sur la partie piétonne du pont (promenade côté aval). L’événement n’entravera donc nullement la circulation des véhicules.

Quant à la navigation des bateaux de classe Va (110 m x 1 1,4 m - 2000 T), le premier passera le jour de l’inauguration. Pour les autres, un avis destiné à la batellerie a été diffusé et stipule que la classe Va sera autorisée à naviguer, dès le 1er février. Les bateaux devraient alors se succéder pour atteindre, petit à petit, une augmentation du passage de 3 à 10 bateaux quotidiennement. En effet, l’étude socio-économique, réalisée préalablement aux chantiers du projet Seine-Escaut , prévoit une augmentation de plus de 2 millions de tonnes transportées sur le Haut-Escaut à la fin des chantiers et de plus de 5 millions de tonnes à l’horizon 2050.

Les travaux d’élargissement de l’Escaut devraient se terminer fin 2021.