Plus d’un an après la réunion d’information au cours de laquelle ils avaient pu exprimer leurs griefs et craintes, les riverains de l’entreprise Biscuiteries Desobry ont pu prendre connaissance des modifications apportées au projet immobilier envisagé dans le cadre de la révision du plan de secteur et du changement d’affectation de la zone d’activité économique mixte en zone d’habitat. En effet, après l’enquête publique, et les remarques formulées par le conseil communal et d’autres instances, l’auteur de projet était invité à adapter certains aspects de son projet et de ses plans avant de représenter le dossier devant le conseil communal et de solliciter l’accord de la Région wallonne.