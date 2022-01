Agés d'une vingtaine d'années, Théo et Nell se sont lancé un pari fou: gérer une entreprise de fruits et légumes. "", indique Nell.

En plus de livrer leurs fruits et légumes dans plus de 16 restaurants de la région, Théo et Nell se rendent aussi sur les marchés et plus précisément celui de Pecq et Templeuve. Face à l'engouement de la population face à leurs produits, le jeune couple a décidé d'être disponible pour leurs clients sur Froyennes, au Quai Donat Casterman tous les samedis matins.

Projet lancé en pleine crise

En lançant leur activité en pleine crise du coronavirus, Théo et Nell n'ont pas eu froid aux yeux. "Sur le coup, nous n'avons pris conscience de l'impact que cette crise allait avoir sur notre entreprise surtout ,en tant que débutant dans le domaine. Nous avons eu un peu d'inquiétude lors de la fermeture des restaurants mais fort heureusement, il était toujours possible pour nous de nous rendre sur les marchés. Par ailleurs, j'ai l'impression, qu'avec cette crise, la population a pris conscience de la valeur des marchés et la qualité qu'on pouvait y retrouver", poursuit la jeune femme. "Grâce à notre entreprise, cela permet à Théo et à moi-même de travailler ensemble ainsi que d'avoir ce contact humain avec la clientèle que nous adorons tous les deux".

Bien entendu, ce duo de choc a dû gravir quelques échelons et prendre exemple sur le tonton de Nell qui a donc cédé sa place. "Avant que nous reprenions son activité, nous avons été quelques mois sur les marchés avec lui afin d'avoir une sorte de formation et de connaître les fidèles clients. Ces derniers ont tout de suite été réceptifs, d'autres un peu mois car il venait surtout pour min tonton. Aujourd'hui, à notre page Facebook: Théo Nell Fruits, on commence à créer notre propre clientèle", conclut cette nouvelle passionnée.