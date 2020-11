Tournai: le quai Andreï Sakharov fermé ce vendredi matin Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Signalisation et déviation seront prévues. © DR

Ce vendredi matin, entre 6h30 et 12h, une livraison de béton nécessitera la fermeture du quai Andreï Sakharov. Ce dernier sera ainsi inaccessible au niveau des carrefours formés par les rues du Désert et de l'Arsenal.



Pour l'occasion, la circulation sera déviée via le parking situé juste en face du chantier. Les usagers de la route seront évidemment avertis par une signalisation adéquate qui sera placée.