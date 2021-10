On attend d’une soirée de gala d’un festival comme le Ramdam, qu’elle donne le ton de la programmation de la prochaine édition, soit la 12e qui se tiendra du 15 au 25 janvier à Imagix, sous la présidence de Jean-Pierre Winberg et sous la supervision d’Éric Derwael, commissaire général. En choisissant de projeter "La Civil", réalisé par la jeune cinéaste d’origine roumaine basée à Gand, Teodora Ana Mihai - Prix de l’audace (dans le cadre de la section “ un certain regard ”) lors du dernier festival de Cannes - les organisateurs ont frappé fort.

On ne sort pas indemne après 2 h 25 de cette histoire qui aurait, à l’origine, dû faire l’objet d’un documentaire. Les faits sont en effet inspirés d’une réalité dont la réalisatrice, passionnée par le Mexique, a pris connaissance en 2014.