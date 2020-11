Tournai: le repassage offert aux soignants par Vit'ale Manne Tournai-Ath-Mouscron M. Del. L'entreprise spécialisée dans le repassage souhaite se montrer solidaire vis-à-vis des héros du quotidien. © DELFOSSE

Alors que nous entrons officiellement ce lundi en Belgique dans un deuxième confinement, la solidarité se met une nouvelle fois en marche. Ainsi, Vit'ale Manne, entreprise spécialisée dans le repassage, pense au personnel soignant une nouvelle fois fortement impacté par la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19.



En effet, l'entreprise a décidé d'offrir aux travailleurs de première ligne dans la lutte contre la Covid-19 le repassage de leurs vêtements et linges ménagers, à hauteur d'une manne par personne et par semaine pendant toute la durée du mois de novembre, le tout dans l'espoir de les soulager quelque peu.



"En cette période, Vit'ale Manne veut, dans la mesure de ses moyens, se montrer solidaire vis-à-vis de ces héros du quotidien", souligne-t-on du côté de l'entreprise qui se propose par ailleurs de venir chercher la manne de linge des travailleurs du CHwapi site Union directement sur leur lieu de travail.



Les médecins, infirmiers et membres du personnel hospitalier qui souhaitent profiter de cette offre doivent simplement contacter Vit'ale Manne au 069.354.004. "Merci de prendre soin de nous ! À notre tour de prendre un peu soin de vous !", adresse Vit'ale Manne à tous les soignants.