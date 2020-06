Tournai: le rescolarisation sera possible à partir du 8 juin © BELGA Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Les cours seront dispensés dans toutes les implantations de l'enseignement communal.

Dès le 8 juin prochain, les parents des classes maternelles et primaires de l'enseignement organisé par la Ville de Tournai auront la possibilité de rescolariser leurs enfants. Le tout sur base des décisions du Comité de concertation du 27 mai 2020 et des prescriptions de l'ONE en matière de prévention.



Les cours seront ainsi dispensés dans toutes les implantations de l'enseignement communal de 8h à 16h, 12h le mercredi.



"Les disponibilités en personnel, l'obligation de désinfecter les locaux avant et après les cours et la nécessité de maintenir les groupes d'enfants en bulles sans les mélanger ne permettront pas d'ouvrir les écoles hors de ce créneau horaire", signale-t-on du côté de la Ville.



Les cours seront alors maintenus jusqu'au 26 juin. "Les 29 et 30 juin seront consacrés à la proclamation des résultats scolaires, réunions de parents et remise des CEB. Des garderies seront organisées durant ces deux journées de 8h à 16h, les cours étant suspendus."