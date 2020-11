Tournai: le Saulchoir financé via le crowdfunding LabCAP48 Tournai-Ath-Mouscron M. Del. L'Institut d'Enseignement Spécialisé figure parmi les huit associations à avoir faire grimper leur collecte. © SHUTTERSTOCK

Les mesures sanitaires en vigueur depuis le début de la crise ont mis à mal la plupart des traditionnelles actions de récolte de fonds organisées par les associations. Dès lors, dans ce contexte, le crowdfunding est plus que jamais un outil clé pour mobiliser son réseau à distance.



C'est dans cet esprit que CAP48, et son partenaire CBC Banque & Assurance, a mis en place depuis quelques années un crowdfunding où les associations participantes, acceptées sur base d'un dossier de candidature, bénéficient d'un accompagnement privilégié et de bonus octroyés par CAP48 et CBC en fonction de l'évolution de leur collecte.



La 9e édition de l'opération spécifique s'est ainsi clôturée il y a quelques jours. Entre mi-septembre et début novembre, les vingt-quatre asbl à avoir participé à l'événement ont mobilisé plus de 1 400 donateurs pour un montant total de 162 215€. "Des chiffres records pour le LabCAP48 qui se déroule deux fois par an depuis 2016, explique-t-on du côté de CAP48. Avec la majoration de CAP48 et CBC, ce sont 200 000€ qui sont aujourd'hui octroyés à ces projets inclusifs."



Les huit associations qui ont été les plus rapides à faire grimper leur collecte ont obtenu un financement équivalent au montant collecté majoré de 50% supplémentaires sur base de leur objectif de collecte tandis que les seize autres ont quant à elles vu le montant collecté être doublé, pour un apport maximal de 500€.



Par ailleurs, parmis les huit associations les plus rapides, on retrouve l'Institut d'Enseignement Spécialisé du Solchoir, basé à Froyennes. Ce dernier accueille 110 enfants âgés de 2,5 à 13 ans, tous porteurs de handicap.



"Le montant obtenu contribuera à la mise en place d'un projet d'intégration sensorielle permettant à l'enfant de sentir, de comprendre et d'organiser les informations sensorielles provenant de son corps et de son environnement."