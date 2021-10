Du lundi 18 octobre au samedi 6 novembre, le Shopping les Bastions se met à l'heure mexicaine. Animations, distributions de bonbons et concours sont au programme de cet Halloween complétement ¡Ay, caramba! Le groupe "Mariachi Sabor a México Brussels" se représentera dans l'ensemble du site du Shopping les Bastions et fera raisonner des airs mexicains aux quatre coins du centre commercial. Le magicien bien connu de la région Max Daivy et un de ses confrères viendront à la rencontre des visiteurs pour les surprendre avec leurs tours époustouflants.

Des grimeuses maquilleront les plus petits comme les plus grands. Cette animation est accessible sur inscription via le site du centre commercial : www.lesbastions.be. Les visiteurs peuvent emporter une photo du maquillage souhaité avec eux.

Un concours pour tenter de gagner une Gift Card de 250 euros est organisé durant la semaine de la Toussaint (du mardi 2 novembre au samedi 6 novembre). Les visiteurs doivent retrouver le nombre de masques égarés dans l'ensemble du site du Shopping les Bastions. Une borne photo souvenirs sera élégamment présente afin de capturer vos souvenirs au sein du Shopping les Bastions. Ces événements sont organisés dans le respect des règles sanitaires en vigueurs.