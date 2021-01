© DR

Les Ateliers Louis Carton (ALC), créés en 1878, se sont fait un nom dans le secteur des équipements de broyage rotatifs pour l'industrie lourde. La régression des activités des cimenteries et du secteur des minéraux et la forte concurrence internationale ont mis un terme à l’activité industrielle des ALC en 2016. Situé sur les bords de l’Escaut à Tournai, le site industriel était depuis plusieurs années la propriété de Michel Bodson via sa société IMALC, précédemment patron de l’entreprise.Occupé initialement dans sa totalité par les ALC, le site a vu sa configuration changer au fil du temps pour héberger plusieurs entreprises dont BizzDev (technologies de l’information), Cohezio (médecine du travail), ALC Services, DREA²M (bureau d’architecture et d’urbanisme) mais aussi le CTP, le Centre Technologique International de la Terre et de la Pierre créé en 1994.Centre recherche et développement (R&D) d’excellence au service des entreprises dans le domaine environnemental et des matériaux, le CTP est spécialisé dans le traitement et la valorisation de matières solides, en particulier les minerais, les sous-produits industriels et les déchets post-consommation. Dans une logique d’économie circulaire, le centre de R&D crée ainsi de nouvelles matières premières à partir de ces sous-produits grâce à des solutions innovantes et rentables pour le monde industriel.Membre fondateur du CTP, l'Agence de Développement Territorial IDETA souhaite capitaliser sur l’expertise et le réseau de partenaires du centre de recherche pour développer sur le site un véritable lieu totem de l’économie circulaire et urbaine en Wallonie. L'intercommunale va en effet reconvertir le site industriel des ALC en un pôle d'activités économiques dédié à l'économie circulaire et urbaine. L'acte d'achat a été signé le 18 décembre dernier. La présence sur le site du CTP, le centre de recherche et développement spécialisé dans le traitement et la valorisation de matières solides, stimulera la création de nouveaux modes de fabrication et accélérera la transition vers l’économie circulaire en Wallonie.Réunis au sein d’un nouvel écosystème, tous les acteurs de la chaîne de valeurs de l’économie circulaire et urbaine, qu’ils soient publics ou privés, développeront des synergies pour accélérer la transition vers un modèle économique plus durable en Wallonie., souligne Anne-Marie Goemaere, responsable communication d'Ideta.Le technopôle sera intégré dans une vision globale d’aménagement du quartier, en articulation directe avec le RAVeL de l’Escaut, la zone des Bastions, l’ancien site Dorcas et le nursing provincial.