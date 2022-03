Sport particulièrement apprécié et développé aux États-Unis, le Softball est un descendant direct du baseball. Mais que l’on ne s’y trompe pas. Si les pratiques s’inspirent d’un même mode opératoire, les qualités requises pour être un "bon joueur" diffèrent. Plus soft ? Pas vraiment. Mais un sens féminin certain. Explications avec la coach, Lorena Marengo Escobar, qui a rejoint le Celtics Tournai Club en 2008. Colombienne d’origine, Lorena exerce ce sport depuis sa plus tendre enfance. La pratique est d’ailleurs aussi populaire dans le nord de son pays que le football chez nous. "Quelle ne fut pas ma surprise, en arrivant en Belgique, de constater qu’il n’en était rien ici !" ? Après deux sélections nationales, l’entraîneur partage aujourd’hui bénévolement son expérience et son savoir-faire au sein de la seule (et unique) équipe en place en Wallonie picarde.