En marge du chantier de Modernisation de la traversée de Tournai, un important marché de travaux (2,9 millions d’euros) a été lancé par le SPW Mobilité & Infrastructures, afin de procéder au remplacement du tablier du pont Notre-Dame datant de 1957. L’ouvrage sera donc totalement remplacé par une version identique en termes de matériaux mais pèsera 7 tonnes de plus que l’actuel, les structures métalliques devant respecter des sections plus imposantes, liées aux normes actuelles plus drastiques qu’auparavant. Pour le reste, il sera assemblé jusqu’aux derniers détails (signalisation, platelage, trottoirs…) avant d’être posé, pour limiter au maximum les interventions consécutives au levage.

Le 3 août dernier, l'opération de levage du tablier s'était déroulé sous les yeux des Tournaisiens. Ce dernier avait en effet été emmené en barge vers le port de Vaulx où se trouve le nouveau pont qui devait arriver par voie d’eau le 25 août. Toutefois, la manœuvre de levage et de pose du nouveau tablier du pont Notre-Dame a dû être reprogrammée, des éléments complémentaires devant être remplacés dans les culées du pont pour la sécurité de ce dernier. Le levage interviendra dès lors ce samedi 28 août tôt dans la matinée. Le nouvel ouvrage, assemblé sur la plateforme logistique de Vaulx, aura préalablement été posé sur une barge qui arrivera dans le centre-ville dans la nuit, ou aux premières heures du jour.

A la suite du démontage des deux portiques en U supportant le tablier du pont, des balanciers (éléments du mécanisme qui n’étaient jusqu’à là pas visibles) ont également été démontés pour examen et entretien. Leur nettoyage a laissé apparaître des faiblesses dans le matériau -pour mémoire, ces éléments ont été réalisés au milieu des années 1950. Le SPW Mobilité & Infrastructures en a donc ordonné le remplacement, pour des raisons de sécurité et de fiabilité à long terme du pont levant. Ces pièces ont dès lors dû être commandées, elles sont en cours de fabrication mais leur placement ne pourra intervenir que dans la première quinzaine du mois de septembre.

"Ce contretemps retarde dès lors la remise en service définitive du pont, qui devra rester en position haute jusqu’à là. La pose de ces balanciers permettra de finaliser les essais de mise en charge et de permettre la réouverture de la circulation sur le pont, prévue au plus tard vendredi 17 septembre. En revanche, la circulation sera rétablie dès le 1er septembre aux carrefours formés par les quais rive gauche avec la rue de l’Hôpital Notre-Dame et rive droit avec la rue Royale. L’imposante grue qui occupe toujours l’embouchure de la rue Royale sera en effet démontée dès la fin de la procédure de pose. Des interventions de grues seront toutefois nécessaires entre le 1er et le 17 septembre pour effectuer la pose des balanciers depuis les quais : il s’agira de coupures tout à fait ponctuelles et courtes. La circulation piétonne, elle, restera possible via la passerelle Notre-Dame".