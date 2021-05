C'est sur les réseaux sociaux qu'Emily Coppens a choisi de s'exprimer et à demander de l'aide. Effectivement, sa terrasse est en partie dressée sur une place destinée aux personnes à mobilité réduite.

"Cette place de parking avait été installée il y a de nombreuses années car c'était autrefois un magasin de matériel médical. Cette place n'est plus d'actualité et c'est l'échevine du commerce, Caroline Mitri, qui m'a informée que je pourrais transformer cet espace en une terrasse", déclare Emily via sa page Facebook.

Pour cette harmonieuse terrasse, la gérante avait déjà effectué de nombreux investissements afin d'accueillir le mieux possible ses clients. Malheureusement, elle a très vite dû retirer chaises, tables et autres objets qui permettaient d'alimenter de manière chaleureuse son commerce.

"Sans terrasse, je me vois contrainte de fermer ce nouveau commerce. C'est un coup de massue que je me prends sur la tête. Avec un regard extérieur, on peut penser que je me crois tout permis, que je me fiche qu'il y ait un emplacement PMR et que j'ai décidé d'y placer ma terrasse sans me soucier de personne. Je ne placerai plus de terrasse sur cet emplacement jusqu'à ce que la situation soit régularisée", poursuit la gérante du tea-room.

Il semblerait que les démarches administratives ne se soient pas faites dans le bon ordre. Suite à cet événement, l'échevine et Emily Coppens se sont vu et ont cherché des solutions ensemble pour que cet emplacement, destiné aux personnes à mobilité réduite soit déplacé. Après avoir publié ce message sur les réseaux sociaux, la gérante a reçu un élan de solidarité et son message semble avoir été entendu.

"Mon message a été relayé par les bonnes personnes et pris au sérieux par le bourgmestre qui se démène pour trouver une solution rapide. Je suis reconnaissante envers chaque personne qui a permis le lien entre mon problème et les autorités compétentes pour le gérer", conclut Emily.