La 11e chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, a prononcé l'irrecevabilité des poursuites dans le cadre d'une affaire dans laquelle les prévenus étaient qualifiés de "négriers de la construction" par un expert.

Le tribunal a estimé que cet expert avait outrepassé sa mission et que son impartialité était remise en question. Une vingtaine de personnes physiques et des sociétés étaient poursuivies pour faux et usage de fausses factures, de faux comptes annuels, dé détournement de plus de quinze millions d'euros, d'abus de confiance au sein d'une organisation criminelle. Les faits ont eu lieu à Bernissart, et ailleurs en Belgique, entre le 9 février 2006 et le 2 octobre 2010. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour juger d'éventuelles infractions commises en France.

La défense avait invoqué le manque d'objectivité et d'impartialité de l'expert comptable désigné par le juge d'instruction et le tribunal a relevé plusieurs griefs à l'encontre de cet expert. Il relève notamment que cet expert avait indiqué dans son premier rapport qu'il s'agissait de "négriers de la construction" alors que son analyse était incomplète. Pour le tribunal, cette constatation à ce stade de l'enquête remet en question son impartialité. En outre, il estime que l'expert a outrepassé sa mission.

Dès lors, tous les rapports rédigés par cet expert ont été déclarés nuls en raison d'un manque de loyauté qui a entaché toute cette enquête. Vu l'ancienneté des faits, le tribunal ne juge pas opportun de désigner une nouvelle expertise.