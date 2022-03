Des arbres arrachés au sol, on a pu en observer par dizaines, voire par centaines, après le passage dans notre région des deux dernières tempêtes Eunice et Franklin. Bien entendu, la force du vent explique ce phénomène, mais elle n’en est pas la seule responsable.

Si l’on observe les racines - désormais à l’air libre - des tilleuls plantés (enfin qui l’étaient) à l’avenue Decraene et qui bordent le petit espace vert séparant cette rue du boulevard Walter de Marvis, on peut constater la présence de nombreux gravats, mais aussi de sable entre les racines. Il s’agit là vraisemblablement de "souvenirs" hérités de l’époque du démantèlement des fortifications tournaisiennes et de la construction des boulevards à la fin du XIXe siècle.