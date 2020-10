© DELFOSSE

Ce dimanche, en passant dans le centre historique de la cité des Cinq Clochers, il aura été difficile de passer à côté des artistes grapheurs œuvrant à mettre en lumière la précarité via différentes œuvres dans le cadre de La Pauvreté sous les Bombes.La quatrième édition de cet événement, organisé par le Collectif de Lutte contre la Pauvreté à Tournai, s'est tenue dans un contexte spécial lié au Covid-19. Un virus qui a révélé et accentué des inégalités dont sont victimes les personnes touchées par la pauvreté., explique le Collectif qui prévient contre l’insécurité alimentaire qui règne.Comme l'explique encore le Collectif de Lutte contre la Pauvreté, le confinement n’a pas permis l’accessibilité à des soins de santé pour toutes et tous. La plupart des consultations ont été reporté et annulé laissant donc encore d’autres difficultés socio-sanitaires se dégrader.De nombreuses personnes se sont également vues privées d’accès à de nombreux services publics et à l’exercice de leurs droits de par l’interruption de l’accueil physique et humain de nombreuses structures.Plus localement, à Tournai, la situation reste problématique.Pour le Collectif, il faut une action collective, politique et structurelle pour lutter contre la pauvreté.