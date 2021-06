Tournai: les artistes mettent l'ambiance dans le piétonnier Tournai-Ath-Mouscron M.P. L'animation l'Entrée des artistes se tiendra chaque deuxième vendredi du mois. © M.P.

Pendant cette longue période de crise, la culture nous avait beaucoup manqué. C'est pour cette raison, que l'ASBL Tournai Centre-Ville, et le Conservatoire de Tournai offrent une ambiance musicale aux passants.



Chaque deuxième vendredi du mois entre 15h et 18h, des animations musicales se tiennent dans le piétonnier. En plus de cette ambiance chaleureuse, c'est l'occasion pour les visiteurs et les habitants de découvrir ou redécouvrir les commerces situés dans ce célèbre quartier de Tournai.