Chaque année, Tournai-les-Bains permet à la population de profiter de l’été, d’avoir un air de vacances au sein même de Tournai, de s'amuser grâce à de multiples activités et soirées concerts. L’été 2020 a été particulier, effectivement, l’édition annuelle de Tournai-les-Bains ne s'est pas tenue à cause du coronavirus. Cette année encore, il sera impossible de prévoir l'événement de manière traditionnelle. Cependant, il n'était pas possible pour les organisateurs d’attendre une année de plus sans retrouver le public tournaisien et profiter de l'été.

Dès lors, pour cette année, une solution pour continuer à faire vivre Tournai-les-Bains qui fait partie intégrante du folklore tournaisien, a été trouvée. Une soirée concert ainsi qu’une journée où petits et grands pourront profiter de quelques divertissements sur la Grand-Place de Tournai seront organisées.

Le samedi 31 juillet de 20h à 23h et le dimanche 1er août de 11h à 22h, plusieurs artistes se produiront sur scène afin de faire la fête tout en respectant les mesures sanitaires. Le programme de cette édition exceptionnelle sera prochainement publié sur la page Facebook de l'événement.

"Même si nos pieds ne seront pas dans le sable, préparez-vous à retrouver un vent de liberté. Nous avons l’immense plaisir de pouvoir vous dire, à très bientôt ! L’événement aura lieu seulement si les règles sanitaires en vigueur à ce moment-là nous le permettent. Le port du masque est obligatoire et la distanciation sociale devra être respectée".