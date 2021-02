"C'est une idée qui est venue de l'ensemble des animatrices. On voulait faire quelque chose pour la Saint-Valentin et surtout, une action qui puisse se faire malgré la pandémie du coronavirus", déclare Colette, animatrice à la bibliothèque de Tournai. Les animatrices étaient enchantées de participer à ce projet et de pouvoir offrir une surprise étonnante et romantique à de nombreux amoureux de la région. "Je suis excitée et très motivée à l'idée de pouvoir faire la lecture aux amoureux. C'est un peu stressant au début mais, une fois que je suis lancée, cela va beaucoup mieux. Au final, c'est du bon stress. De plus, il y a cet effet de surprise car les couples ne connaissent pas les textes qu'on va leur lire", ajoute l'animatrice. Des amoureux émus Colette est allée chez Anne-Sophie et Gaël, deux jeunes amoureux de la région de Tournai. Ces derniers sont ensemble depuis vingt ans et se sont rencontrés lors d'un mariage. La Valentine de Gaël a été très surprise de ce cadeau inattendu et comblée par ces jolies lectures. " J'avais vu une publication sur la page Facebook de la bibliothèque de Tournai. Je trouvais que c'était une chouette idée. J'ai dit à ma compagne d'être prête pour 10 heures afin qu'elle profite de la surprise. J'avais peur qu'elle parte à ce moment-là",précise Gaël.

Pour sa compagne, c'est une Saint-Valentin plus que réussie. "Je suis très ėmue et surprise. En plus, les textes lus sont très beaux. Pour moi, c'est une très belle fête de la Saint-Valentin", conclut Anne-Sophie.

Cette année, la Saint-Valentin aura donc été très surprenante pour un très grand nombre de tourtereaux. En effet, les mots sont parfois plus évocateurs qu'un présent traditionnel.