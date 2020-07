L’emprunt de livres dans les bibliothèques de Froidmont, Gaurain, Havinnes, Kain, Mourcourt, Templeuve, Thimougies et Vezon est de nouveau possible

Après l’ouverture de la bibliothèque de Tournai le 30 juin, c’est maintenant au tour de ses bibliothèques des villages d’accueillir le public. Cet été, les 8 filiales du réseau fonctionneront selon le système « take away » sans rendez-vous ni réservation de documents. L’emprunt de livres dans les bibliothèques de Froidmont, Gaurain, Havinnes, Kain, Mourcourt, Templeuve, Thimougies et Vezon est de nouveau possible. Durant les heures d’ouverture, le bibliothécaire conseille les lecteurs et prépare directement ses demandes. En effet, pour respecter les mesures sanitaires et de distanciation, l’entrée au public n’est pas encore autorisée.

Voici l'horaire spécifique de ces bibliothèques pour juillet et août :

- Froidmont – jeudi de 14h à 18h

- Gaurain – jeudi de 14h à 18h

- Havinnes – vendredi de 14h à 18h

- Kain – mercredi de 14h à 18h

- Mourcourt – mercredi de 14h à 18h deux fois par mois (8/07, 22/07, 5/08, 19/08)

- Templeuve – vendredi de 14h à 18h

- Thimougies – samedi de 9h à 13h deux fois par mois (4/07, 18/07, 1/08, 22/08)

- Vezon – mercredi de 14h à 18h