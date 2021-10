La remise de prix du parcours-concours Tournai Design'in Shops s'est déroulée dans les locaux de l’Office du Tourisme. L’action, lancée en septembre dernier, a rassemblé 14 commerces participants du centre-ville de Tournai qui ont réalisé des aménagements en collaboration avec des designers français et flamands. Les besoins des commerçants participants (aménagement intérieur ou extérieur, création de mobilier, nouvelle vitrine ou encore gestion des flux) ont été analysés et sélectionnés par un jury transfrontalier.

Les commerçants retenus ont ensuite pu choisir un projet de designer correspondant à leurs attentes et bénéficier d’un budget de 5000€ pour financer une partie de la prestation. La boutique de prêt-à-porter féminin, ‘La Tropézienne’ qui a confié la réalisation de plusieurs éléments de mobilier au designer français Alexandre Labruyère (Lille) a remporté le Prix du Jury. Directement inspirés des marais ensoleillés du sud de la France, les meubles conçus par le designer agencent l’espace du magasin pour mettre en valeur les différentes collections de vêtements. Le rythme créé par les tiges de hêtre laisse filtrer la lumière et reproduit les sensations visuelles créées par les roseaux lorsque la lumière passe au travers. L’alternance des pleins et des vides et les décalages de hauteur sont pensés pour rappeler les paysages du sud.

Invité à voter en ligne, le public a récompensé la collaboration entre ‘La Cancanière’, le magasin de seconde main géré par l’asbl Masure 14, et les designers flamands de Present-It (Wervik). Le défi pour Present-It était de maximiser l’espace exigu de la boutique pour mieux agencer l’espace et mettre en valeur la grande quantité d’articles de seconde main. Les designers sont intervenus sur la partie avant du magasin. Son agencement est organisé autour de modules colorés placés au centre de la pièce, qui servent à la fois de rangement et de mobilier d’exposition.

Design'in Shops est une action du projet Design'in dans le cadre du programme transfrontalier INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen, dont l’objectif est d’améliorer l’attractivité des centres-villes grâce au design. Avec l’ouverture 71 nouvelles boutiques en centre-ville depuis le mois de mai 2020, Tournai commence à récolter les fruits des initiatives portées par la Ville et l’ensemble des acteurs. Le projet Design'in dure jusque fin 2022 et s’articule autour de trois actions. La troisième action POP’IN STORE permet à des artisans-designers de profiter d’un espace de vente temporaire (pop-up store, corner shop, marché des créateurs) alternativement dans les quatre territoires du projet afin de tester le marché de l’autre côté de la frontière. A Tournai, deux pop-up stores accueilleront dès la mi-novembre des artisans-designers des versants français, flamand et wallon qui proposeront leurs produits et mettront en valeur leur savoir-faire. Cette action est complémentaire à l’initiative Créa-Comm de l’asbl Tournai Centre-Ville qui offre une aide au loyer pour soutenir la création de nouveaux commerces