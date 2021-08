Il y a quelques semaines, nous vous annoncions l'arrêt de la brocante des 7 fontaines située aux Shopping les Bastions. Après la crise du coronavirus qui a impacté entre autres, les brocantes et les foires, l'ancien responsable Cédric Neirynck avait déclaré ceci: "Malgré plusieurs discussions avec le Shopping des Bastions, celui-ci me demande de payer le loyer pour les six prochains mois. Etant moi-même dans le secteur de l'Horeca, je ne peux pas me permettre de donner plusieurs loyers à l'avance. J'ai donc décidé de ne plus organiser la brocante sur cet espace".