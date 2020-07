Dès ce samedi 1er août, le Beffroi va rouvrir ses portes au public ! Des règles strictes liées à la crise sanitaire seront d'application. Ainsi, le premier balcon et les salles seront par exemple inaccessibles.Pour l'occasion, il sera possible de privatiser le Beffroi pour sa bulle familiale, à savoir les personnes vivant sous le même toit, pour un prix démocratique de cinq euros.Une bulle familiale par heure pourra prendre le départ à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et, enfin, 16h30.Le dimanche, à 15h30, il est même possible de voir en exclusivité le carillonneur prester son concert, dans la chambre du carillonneur au sein du Beffroi ! De plus, l'entrée est gratuite ce dimanche 2 août à l'occasion de l'action, profitez-en !Les réservations sont obligatoires via tournai.be/visite-beffroi . Le paiement se fait uniquement en liquide, sur place.