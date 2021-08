L'ASBL Tournai Centre-Ville avait récemment annoncé que les chiffonnades, ce marché de vêtements de seconde-main, changeaient de lieu en raison des travaux du Pont Notre-Dame. Ainsi, au lieu de se tenir le long des quais, l'événement du dimanche 22 août prochain devait se tenir sur la Place Reine Astrid.

Pour accéder aux chiffonnades, le pass vaccinal avec QR Code devait être obligatoire pour tous les visiteurs adultes et enfants de 12 ans et plus. Toutefois, cette après-midi, les organisateurs ont fait savoir que l'événement était finalement annulé en raison des contraintes sanitaires trop importantes.