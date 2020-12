Tournai: les citoyens peuvent aider la Ville à localiser les points lumineux défectueux Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Il est notamment possible de signaler les pannes du réseau Ores via internet. © BELGA

Comme chaque année, la période hivernale met en évidence le besoin d'un éclairage public efficient. "Même si des interventions sont faites tout au long de l'année sur certains des 17 000 points lumineux répartis sur l'entité, il est difficile pour la Ville d'être à l'affût de toutes les pannes", souligne l'échevine des Travaux de la cité des Cinq Clochers, Laurence Barbaix, pour qui la sécurité reste une des priorités.



L'échevine rappelle ainsi aux citoyens qu'ils peuvent aider la Ville à localiser les points lumineux défectueux.



"Les personnes à l'aise avec internent peuvent nous signaler les pannes du réseau Ores via le lien https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/panne-eclairage-public. Il suffit alors de cliquer sur le petit lampadaire défectueux." Les personnes qui ne souhaitent pas passer par le site internet d'Ores, ou si l'éclairage n'est pas sur circuit Ores, notamment les boulevards et les nationales, peuvent contacter le service Lumiweb en envoyant un mail à eclairage.public@tournai.be ou à info-travaux@tournai.be.



"Afin de faciliter notre recherche, et si cela est possible, il ne faut pas hésiter à envoyer une photo du numéro d’identification qui se trouve sur le poteau. À défaut de plaque ou de numéro lisible, il suffit de prendre une photo du lampadaire défectueux ainsi qu’une vue d’ensemble (rue, maison, rond-point, intersection de rues…)."



Le service Éclairage Public peut également prendre les demandes par téléphone au 069.778.508 le lundi et le jeudi. "Toutes les questions utiles pour localiser précisément le point lumineux en panne seront posées."