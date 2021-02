Des Tournaisiens mobilisés Les petits comme les grands sont donc venus clamer leur manque de la culture mais également leur soutien pour les artistes. "La culture n'est pas non-essentielle. Il y a une partie de la population qui souffre. Le monde culturel nous manque et nous ressentons un grand vide. Je suis ici car je connais beaucoup d'artistes et je souhaite leur faire part de mon soutien", précise Véronique, participante à l'action. Ingrid était aussi présente dans cette longue file humaine. " Je voulais venir pour soutenir la culture et les artistes. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus se retrouver pour partager des moments. Moi, je travaille et je continue ma vie mais, les artistes ne peuvent plus travailler. En venant ici les soutenir, c'est la moindre des choses que nous pouvons faire", conclut la jeune femme. Bien que la culture soit toujours considérée comme non-essentielle, les salles de spectacle, les concerts et les autres représentations manquent à un grand nombre de personnes. Ces derniers souhaitent donc que ces actions aient des répercussions positives.

Grâce à l'opération Still Standing For Culture, de nombreux acteurs du monde culturel et de nombreux citoyens se sont mobilisés pour prouver leur soutien. À Tournai, une file humaine s'est créée entre la Maison de la Culture et le cinéma Imagix. En parallèle à cette action symbolique, les citoyens pouvaient déposer, tout au long de cette semaine, une paire de chaussures. Ces dernières seront redistribuées à des associations de la Wallonie picarde.Malgré, que l'action de la file humaine débutait à 10 heures 30, de nombreux professionnels et de nombreux citoyens étaient déjà présents avant l'heure pour que nous n'oubliions pas le monde culturel. Pour Anaelle Kins, coordinatrice artistique à la Maison de la Culture, cette opération est plus que nécessaire., déclare la jeune femme.