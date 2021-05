Sur la Grand-Place de Tournai, la plupart des gérants des cafés ou des brasseries étaient bien évidemment enchantés de reprendre leurs activités malgré une météo assez instable et capricieuse.

"Nous sommes ravis de reprendre le service. C'est une bouffée d'air pour le personnel mais aussi pour les clients. Nous sommes donc très optimistes. Il a fallu cependant, s'adapter à cette réouverture et modifier notre organisation. Nous avons dû investir dans des tables, des tonnelles ou encore des parasols pour protéger les clients de la météo. Le temps n'est pas favorable pour cette réouverture mais nous espérons du changement dans la journée", déclare John Thys, responsable de la brasserie Tiffany's. © M.P. , déclare John Thys, responsable de la brasserie Tiffany's.

Pour le gérant du café Le Vintage, également situé sur la Grand-Place, cette réouverture était aussi très attendue même si les préparatifs ont été faits légèrement à la dernière minute pour le tenancier.

"Je suis très content d'ouvrir depuis le temps que nous attendions. Ce samedi matin, le temps n'est pas adéquat, ce n'est pas grave. On aurait pu avoir plus de monde mais dès qu'il fera meilleur, les clients viendront. Au niveau de mon organisation, j'ai tout fait à la dernière minute ces trois derniers jours. D'ailleurs, j'ai presque travaillé jour et nuit. Ce qui m'attriste, c'est de voir que les clients et les personnes de passage doivent passer dans l'eau devant mon établissement. Malgré plusieurs réclamations, la Ville de Tournai n'a pas encore fait le nécessaire. En ce qui concerne l'avenir, je suis assez optimiste. Je pense effectivement que la situation va s'arranger. Cela vaccine pas mal en ce moment", précise Joss Mouchon. © M.P. , précise Joss Mouchon.

Présents dès l'ouverture des terrasses, Louis et ses condisciples, de fidèles clients, comptaient profiter de ce jour et soutenir les professionnels de l'Horeca tout au long de la journée.

"Avec mes compagnons ici présents, nous sommes contents de cette réouverture. Le café ouvrait à 8h du matin et à 8h01, nous étions assis. Il ne manque plus que le grand soleil qui n'est pour l'instant pas présent ce matin. Notre objectif est de faire une sorte de marathon et de faire plaisir à plusieurs commerçants tout au long de la journée. Pour nous, il n'y pas de dangers concernant le coronavirus. Nous sommes à l'extérieur et suffisamment à distance, les risques sont donc peu élevés. Sincèrement, nous commencions à en avoir marre. La population souhaite revivre", concluent Louis et ses compagnons.