Tournai: les commerçants autorisés à chauffer leur terrasse Tournai-Ath-Mouscron M. Del. En contrepartie, la Ville s'engage à planter un arbre pour chaque commerçant qui chauffera sa terrasse. © DEVOGHEL BRUNO

Le collège communal de la cité des Cinq Clochers a dernièrement été interpellé par plusieurs exploitants du secteur Horeca. Ces derniers ont ainsi demandé aux autorités communales de pouvoir chauffer leur terrasse afin de pouvoir augmenter la capacité de leur établissement durant l'hiver.



"C'est une demande qui émanait notamment de restaurateurs qui ont de petits commerces de quelques tables, détaille l'échevine du Commerce, Caroline Mitri (Écolo). Quand ils pourront rouvrir, ils seront de nouveau confrontés à des mesures réduisant leur nombre de tables et cela pose un vrai souci en matière de rentabilité. Via cette demande, leur objectif n'est pas d'accroître leur chiffre d'affaires de manière faramineuse mais de pouvoir survivre. C'est pour cela que nous avons accepté cette demande."



Tout le monde ne pourra cependant pas faire n'importe quoi. Cette mesure est effectivement bien encadrée. Des contacts ont été pris avec les zones de Secours et de Police afin d'analyser quels modèles de chaufferettes semblent les plus appropriés.



"Le choix s'est ainsi porté vers le matériel électrique, confirme le bourgmestre Paul-Olivier Delannois (PS). Les commerçants ont également la possibilité de chauffer leur terrasse avec du matériel au gaz mais cela doit répondre à la norme NBN EN 14543 de juillet 2017 et respecter toute une série de conditions."



Cette autorisation sera effective jusqu'au 21 avril prochain. "La mesure est limitée à la crise Covid. De toute manière, nous savons très bien qu'un jour ou l'autre il sera interdit de chauffer les terrasses au niveau européen. On joue donc franc jeu avec l'ensemble des commerçants. On espère d'ailleurs qu'en avril prochain, la crise sanitaire n'impactera plus notre société comme elle le fait actuellement sinon nous réévaluerons la mesure."



Cette décision ne va cependant pas dans le sens de la défense de l'environnement. La Ville a donc trouvé un compromis en décidant de planter un arbre pour chaque commerçant qui exprimera le souhait de chauffer sa terrasse.



"On ne peut pas ne pas être sensible à la cause environnementale mais on ne peut pas non plus ne pas l'être à la situation dans laquelle se trouvent actuellement les commerçants. Comme nous sommes en Belgique et que, pour moi, le terme compromis n'est pas un gros mot, nous avons trouvé cette solution", confirme le mayeur.



Et c'est de manière symbolique que la Ville de Tournai va planter un premier arbre le 8 décembre dans le parc de l'Hôtel de Ville.