A l'occasion de l'opération Viva for Life, de nombreux artistes tels que Soprano ou encore Amir, seront présents sur la Grand-Place de Tournai pour faire danser le public au profit de la bonne cause. Ce mardi dès 8h, la billetterie, donnant accès aux places de concert, était ouverte. L'événement étant limité à 700 personnes par soirée, les places sont parties comme des petits pains engendrant même des problèmes informatiques...

La soirée d'ouverture a battu le record

Ainsi, c'est précisément en 9 secondes que l'ensemble des places du 17 décembre étaient sold out. Lors de cette soirée d'ouverture, Soprano, Clara Luciani ou encore Polo & Pan mettront le feu sur scène. Il en va de même pour la soirée de clôture avec Angèle et Lost Frequencies. En 10 secondes, il n'y avait plus la moindre place...

Pour avoir la chance d'accéder à la scène, les intéressés devaient donc se rabattre sur d'autres concerts, dont les billets ont été réservés quant à eux, en quelques minutes.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes tentent déjà d'échanger leurs places ou de trouver une âme charitable pour apercevoir leurs artistes préférés le temps d'une soirée. Quoi qu'il en soit, les détenteurs de ces places de concert sont aujourd'hui qualifiés de chanceux. La RTBF a annoncé que des places seront encore distribuées dans quelques jours sur les ondes de Vivacité. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts ou faire une demande au Père Noël ...