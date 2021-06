Magali et Dominique ont lancé en août dernier leur petite entreprise nommée KoM une bulle. Cette dernière propose principalement un large choix de cosmétiques naturels, biologiques et réalisés de manière artisanale tels que du dentifrice, des savons ou encore des shampoings solides. Essentiellement présente sur Internet, KoM une bulle travaille également avec une dizaine de magasins de l'entité de Tournai et souhaite à l'avenir, élargir ses horizons.



"Suite à des problèmes de peau, je confectionnais moi-même mes cosmétiques. C'est un peu comme cela que nous nous sommes lancés dans cette activité complémentaire. La plupart de nos matières premières proviennent de Belgique et tous nos produits passent par une toxicologue", déclare Magali Kammingta