En marge du chantier de Modernisation de la traversée de Tournai, un important marché de travaux (2,9 millions d’euros) a été lancé par le SPW Mobilité & Infrastructures, afin de procéder au remplacement du tablier du pont Notre-Dame datant de 1957. L’ouvrage (structure métal, platelage bois…) sera totalement remplacé par une version identique en termes de matériaux mais pèsera 7 tonnes de plus que l’actuel, les structures métalliques devant respecter des sections plus imposantes, liées aux normes actuelles plus drastiques qu’auparavant. Pour le reste, il sera assemblé jusqu’aux derniers détails (signalisation, platelage, trottoirs…) avant d’être posé, pour limiter au maximum les interventions consécutives au levage.

La circulation sur le pont sera donc interrompue jusqu’au 31 août. Au vu des travaux, notamment l'installation d'une importante grue à la rue Royale, et de leur emprise sur les voiries attenantes au pont, des déviations et sens uniques dédiés aux riverains sont mis en place cet été.

Ce lundi matin, l'opération de levage du tablier s'est déroulé sous les yeux des Tournaisiens. Ce dernier a été emmené en barge vers le port de Vaulx où se trouve le nouveau pont qui arrivera par voie d’eau pour être posé le 25 août.