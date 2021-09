Ce dimanche après-midi, peu avant 15 h, petits et grands étaient nombreux, dispersés dans les rues du centre-ville de Tournai, afin de ne rien rater des 4 Cortèges. Composé de chars, de géants ou encore de fanfares, l’événement prestigieux du calendrier festif de la cité des Cinq Clochers, a réjoui le cœur des Tournaisiens après les mois difficiles que nous venons toutes et tous de traverser.

Avec quelques minutes de retard, le Chevalier de la Tour a ouvert les festivités au départ de la place Reine Astrid, en compagnie de danseuses munies d’ombrelles qui virevoltaient autour du géant. Après le passage de groupes musicaux, le char de Miss Tournai et de ses dauphines a fait son apparition. Place ensuite au cortège historique. Ainsi les personnages phares qui ont bâti la renommée de la Ville de Tournai, comme Childéric, Louis XIV ou encore Clovis ont déambulé et dansé au rythme des musiques et… de leurs porteurs.

900 participants au cortège

Observant avec bienveillance le cortège, Matthieu Coulon, nouveau coordinateur de ces festivités a pris les rênes de cet événement avec l’espoir d’apporter une nouvelle dynamique : “Malgré les nombreuses difficultés liées à la crise sanitaire, tout a pu se mettre en place même si, cette année, nous avons bien entendu dû nous réinventer. Le but principal est de pérenniser les 4 Cortèges au cœur de Tournai. Pour ma part, cette nouvelle édition peut être considérée comme une réussite. Les Tournaisiens sont toujours aussi fidèles et les figurants sont au rendez-vous. Plus de 900 personnes participent au cortège, un chiffre record. De plus, de nombreuses associations ont rejoint l’événement comme l’ASBL Carnaval ou encore L’Accordéon moi j’aime.”

Tout le monde danse !

Après le passage des personnages emblématiques de la cité des Cinq Clochers, ce sont figurants et associations, dans un genre plus festif, qui ont assuré leur part à la fête. Avec des musiques dansantes, la confrérie de l’ASBL Carnaval et groupe Pourkoipas Family ont mis l’ambiance, parés de couleurs vives. Sur leur passage, tous les âges se sont trémoussés !

Pour terminer en beauté, Reine Tournay a virevolté accompagnée de sa fanfare avant de retrouver les autres géants sur la Grand-Place de Tournai pour le point final à cette édition 2021.