Chaque automne revient LUMEN, rendez-vous phare où marionnettes et arts numériques se rencontrent au Centre de la Marionnette. La programmation de chaque édition se veut familiale et gratuite ! Chaque édition invite le public à découvrir des univers surprenants, poétiques et singuliers. Lors de LUMEN#6, un mois durant une dizaine d’œuvres d’artistes émergents ou confirmés, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’ailleurs seront visibles pour découvrir l’art de la manipulation d’objets, d’images, de corps sous l’œil des arts numériques. Focus cette année sur Zaven Paré, artiste international peintre – plasticien, pionnier de la robotique dans les arts visuels, précurseur de la marionnette électronique. Mais aussi, Émergences Numériques, présentation de Flying Bodies Across the Fields et Routine, projets lauréats de l’appel à création lancé par le Centre de la Marionnette et Transcultures – Centre interdisciplinaire pour les cultures numériques et sonores.

Focus sur l'artiste Zaven Paré

Plasticien de renom international, il a très vite remarqué que les marionnettes avaient toujours été au cœur de toutes les avant-gardes. ll a très vite remplacé les Fils de ses premières marionnettes par des câbles pour en faire des dispositifs technologiques. Zaven Paré a étudié le théâtre de Bunraku avec Maître Kanjuro III au Japon. Il a bénéficié de plusieurs bourses aux États-Unis, au Brésil et au Japon, et a enseigné dans les principales institutions spécialiseés en arts de la marionnette, du Cotsen Center for Puppetry du Californian Institute for the Arts à l’Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières. Ses recherches en robotique sociale sur le design d’interaction ont été présentées dans une cinquantaine d’universités dans le monde. Ses machines et travaux se retrouvent dans les collections du Ballard Institute (États-Unis), dans les musées consacrés aux arts de la marionnette de Moscou, de Palerme et de Lyon et ici en Belgique à l’Académie royale des sciences, des lettres et des Beaux-arts de Belgique. Son prochain ouvrage sera publié sous le titre Le spectacle anthropomorphique. Entre les singes et les robots aux Presses du réel. Son travail artistique est représenté par la Galerie Charlot.