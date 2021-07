Tôt ce jeudi matin, une dizaine d’ouvriers des services voiries, espaces verts et propreté de la Ville de Tournai sont partis prêter main-forte aux services de secours présents à Liège. Deux camionnettes plateau, un camion plateau et un camion grappin ont été affrétés. Du matériel est aussi embarqué : des brouettes, des pelles, des raclettes, etc. tout ce qui est utile pour déblayer.

"Je tiens à remercier la boucherie Senelle de Gaurain ainsi que la boulangerie Mespreuve de St-Jean pour leurs dons de nourriture à destination des sinistrés. Les ouvriers travailleront en collaboration avec la Zone de secours de Liège afin de déblayer et évacuer un maximum de déchets", déclare Paul-Olivier Delannois.