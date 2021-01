Tournai : les pigeonniers du jardin de la Reine restaurés par les élèves du Val-Itma Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le bourgmestre est allé à la rencontre des élèves pour les féliciter du bon travail accompli. © D.R.

Voilà maintenant un certain temps que les deux pigeonniers du petit îlot du plan d'eau du jardin de la Reine méritaient une certaine restauration. Ils se trouvaient en effet dans un état de délabrement avance. "Il était donc temps d'agir, souligne le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Nous avons pu compter sur la bonne collaboration que nous avons avec l'école Val-Itma de Tournai pour réaliser des travaux de restauration de très bonne qualité."



Ainsi, avec l'aide de leur professeur Damien Nicaise, les élèves se sont approprié ces deux pigeonniers. "On en voit aujourd'hui le résultat, c'est tout simplement remarquable. Ce vendredi matin, je me suis donc rendu sur place, dans les ateliers de l'école, afin de féliciter les élèves qui ont participé à cette restauration."



Le bourgmestre a profité de l'occasion pour mettre en avant le cursus professionnel suivi par ces élèves. "Il leur permet d'ouvrir de nombreuses portes vers le milieu professionnel."