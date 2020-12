Les poids lourds ont été contrôlés à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Une opération qui a été menée en collaboration avec les Douanes. © POLICE TOURNAISIS

Ce mardi 15 décembre, le service circulation de la zone de police du Tournaisis a mené une opération de contrôles orientés sur les poids lourds. Des contrôles effectués en collaboration avec les Douanes, à Mourcourt ainsi qu'à Gaurain-Ramecroix.



Via sa page Facebook, les résultats ont été communiqués par la zone de police. Ainsi, on apprend que 2 245 véhicules ont été scannés par le service des Douanes et que 14 poids lourds ont été contrôlés.



En tout, trois perceptions amendes pénales ont été effectuées ainsi que deux perceptions pour les infractions liées aux transports rémunérés.



On note encore une infraction et deux observations sur les temps de repos et temps de conduite et cinq observations sur les arrimages.