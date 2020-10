Tournai: les poupées géantes du Kiwanis en ville Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le Kiwanis mène une action afin de venir en aide aux enfants hospitalisés. © DELFOSSE

Vous avez difficilement pu les rater si vous êtes venus dernièrement au sein de la cité des Cinq Clochers. En effet, des poupées géantes ont envahi la ville depuis quelques jours, mais c'est pour la bonne cause !



Derrière ce projet, on retrouve le Kiwanis, une organisation internationale de bénévoles qui viennent en aide à ceux qui en ont besoin et plus particulièrement les enfants. D'ailleurs, le Kiwanis offre aux hôpitaux, comme au CHwapi par exemple, une poupée qui est utilisée par le personnel soignant des services pédiatriques.



"Son but est d'aider les enfants hospitalisés à surmonter le traumatisme psychologique de leur hospitalisation et elle permet au personnel soignant d'expliquer les interventions, les gestes des infirmières ou des médecins, d'être un lien, un point de repère pour l'enfant entre les différents services hospitaliers, à l'enfant d'être un acteur en reproduisant les gestes pour mieux comprendre et de le distraire", précise le Kiwanis.



Ces poupées, en format géant de 2,2 mètres de haut, sont ainsi exposées en différents lieux extérieurs à Tournai pour l'événement K-Dollls in Town.



"L'objectif est aussi de récolter des fonds pour continuer à soutenir ce projet à travers tout le pays. Pour ce faire, toutes les poupées sont en vente par l'intermédiaire d'une boutique en ligne, via www.kdolls-marche.be."