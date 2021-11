A l'approche de la Saint-Nicolas et de la Noël, les petits et les grands sont certainement déjà occupés à lister leurs futurs jouets qu'ils souhaitent recevoir. Cependant, ces derniers sont en légère augmentation depuis quelques mois. Une situation problématique qui risque certainement de réduire le nombre de cadeaux près de la cheminée ou sous le sapin.

Stéphane, gérant du magasin le Coffre à Malices à Tournai, est témoin de ces augmentations. "Les matières premières ont augmenté de 30 %. Il en va de même pour les coûts de transport qui ont multiplié par 7. Par conséquent, nous devons adapter nos prix pour éviter d'être en perte. Avec les fêtes qui arrivent, les clients ne sont pas freinés par l'augmentation au niveau des prix des jouets. C'est plutôt, les 18 mois de crise qui ont encore un réel impact sur le mental et le portefeuille de la population".

Articles venant de la Chine

Ouverte récemment au sein de la Cité des Cinq Clochers, Caroline, responsable de la boutique Cœur de Beurre, constate également des augmentations sur certains articles. "Fort heureusement, tous les jouets ne sont pas impactés. Ce sont surtout ceux en provenance de la Chine. Pour éviter une pénurie, j'ai fait mes commandes beaucoup plus tôt et en conséquence. Toutefois, il ne sera pas possible pour moi de faire de réassort". Effectivement, dans la plupart des rayons réservés aux enfants, les jouets sont réalisés à base de plastique et fabriqués en Chine. Ceux-ci sont donc principalement concernés par les hausses de prix. Notamment à cause de l'augmentation du prix du plastique et du transport. "Pour le moment, il est assez difficile de dire si les clients vont se laisser convaincre par les nouveaux prix de certains jouets. A ce stade, ils font essentiellement du repérage et ne procèdent pas encore à leurs achats". Pour le bien de la planète et du portefeuille, les enfants peuvent toujours patienter et ainsi voir comment la situation évolue. Il est également possible pour nos petites têtes blondes de s'orienter vers des jouets made in Belgium.