Tournai : les propriétaires d'un bâtiment en chantier de la rue de marvis mis en demeure par la Ville

Voilà maintenant des mois que le bâtiment situé à côté du site des anciens Vélos Goossens est en travaux. Ces derniers semblent par ailleurs stagner, voire complètement à l'arrêt, depuis un certain temps.



Signe qui ne trompe pas, un petit passage sur place permet de constater que la végétation commence à envahir le trottoir côté de la rue de Marvis.



De l'autre côté, celui donnant sur l'avenue Bozière, la végétation prend également de l'ampleur.



Face à cette situation, la Ville a envoyé un rappel du règlement général de police aux propriétaires du bâtiment. L'occasion de rappeler que les propriétaires d'immeubles bâtis ou non, abandonnés ou inoccupés, doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que leur bien ne présente un danger pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique.



Le non-respect de ces dispositions peut entraîner une amende administrative d'un montant de 350€ maximum.



Il a été demandé aux propriétaires d'éliminer la végétation qui déborde de leur terrain et de prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la prolifération sur la voie publique.