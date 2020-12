Le Home Saint-Jean est décidément très actif. Les activités organisées pour les résidents sont effectivement nombreuses comme encore dernièrement avec la visite de Saint-Nicolas.Les résidents de la maison de repos et de soins ne restent cependant pas inactifs. Ils sont en effet les acteurs d'une petite vidéo humoristique tournée récemment où l'on peut les voir se montrer très imaginatifs pour la préparation de Noël. Pour l'occasion, le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois, et son conseiller, Joseph Godet, ont même accepté de jouer le jeu.Une vidéo à voir et à revoir !