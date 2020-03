Tournai-Ath-Mouscron Tournai: les riverains appelés à se manifester M. Del.

La Ville invite les riverains des rues de l'Épinette, des Jardins et du Becquerelle qui souhaiteraient modifier leur raccordement électrique, eau et chauffage à se manifester auprès d'Ores et de la SWDE.



Afin de pouvoir permettre la tenue du marché aux fleurs, les travaux de la rue Royale commenceront après Pâques. Préalablement à ce chantier, Ores et la SWDE remplaceront les câbles et canalisations des rues de l'Épinette, des Jardins et du Becquerelle pour rejoindre la rue Royale.



Après les quelques sondages réalisés ces derniers jours, les ouvertures seront refermées temporairement jusqu'au Carnaval. Le lundi 23 mars 2020, les travaux de remplacement des câbles et canalisations débuteront alors réellement.



"Si vous souhaitez modifier votre raccordement électrique, eau et chauffage, la Ville vous enjoint d'introduire d'ores et déjà une demande auprès d'Ores ou de la SWDE, explique l'échevine des Travaux, Laurence Barbaix. Ceci afin d'éviter toute ouverture ultérieure qui endommagerait les trottoirs nouvellement refaits."



Durant ces poses impétrants, le stationnement sera interdit dans ces rues et la circulation devrait être déviée.