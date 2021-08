C'est une triste réalité et pourtant, à l'heure actuelle, des femmes, des hommes ou bien même des enfants doivent encore faire face à la pauvreté. Malgré différentes actions pour éviter la misère, certaines personnes sont encore obligés de se coucher à même le sol. Hier matin, Kevin Martens est passé dans le centre-ville de Tournai et a une nouvelle fois fait un triste constat.

"Est-ce normal de constater une telle situation en pleine rue Royale ? L'abri de nuit ferme un mois et personne ne met quoi que ce soit en place pour les sans domicile fixe. Toute personne sur le sol doit être aidée par nos autorités, ce qui est juste humain et normal. La misère explose et la Cité des Cinq Clochers préfère penser à son l'architecture au lieu de mettre tous les bâtiments inoccupés de la ville aux SDF. Voir ces personnes dans la souffrance en 2021, cela me révolte", déclare Kevin.

Le Relais Social Urbain de Tournai avait mis en place le plan grand froid du 1er novembre au 31 mars 2021. Ainsi, les personnes dans le besoin pouvaient se manifester auprès de l'accueil de jour Braséro qui ouvrait ses portes du lundi au dimanche. Les personnes sans domicile fixe étaient également aidées par les éducateurs de rue, la Croix Rouge qui proposait des soupes/lunch pack/boissons chaudes. En ce qui concernait la nuit, à partir de 21h, l'abri Auxilis proposait un hébergement d'urgence.

Mais qu'en est-il aujourd'hui ? "L'abri de nuit Auxilis est actuellement fermé jusqu'au 13 septembre prochain pour des problèmes sanitaires. En ce qui concerne Braséro, il est toujours accessible pour les plus démunis. Les éducateurs de rue et les infirmiers sillonnent toujours le centre-ville de Tournai pour aider les SDF. Nous avons un règlement à respecter et nous ne pouvons contraindre les personnes qui dorment dans la rue à rejoindre les abris. Certaines préfèrent dormir seules dans la rue plutôt que d'être accompagnées par trois ou quatre autres sans domicile fixe. Il nous est impossible de dénombrer les sans-abri sur Tournai, certains peuvent se déplacer tous les jours de ville en ville et d'autres ne dorment en rue que quelques jours sur la semaine. Avec la fermeture de l'abri de nuit Auxilis, il est fort probable que beaucoup plus de personnes dorment en rue et pour eux, il est plus facile de le faire en période estivale que lors des soirées hivernales", précise Bruno Dutilleux, coordinateur général au Relais Social Tournaisien.