Le CPAS de Tournai avait été récemment affecté par les faits de dégradations commis au séminaire de Choiseul, un bâtiment dont le centre public d’action sociale tournaisien est propriétaire. Ce sont des travailleurs qui ont malheureusement constaté le 16 novembre dernier, la présence de plusieurs tags de couleur verte sur le mur de pierres ainsi que sur une porte en bois du célèbre bâtiment. Face à ce délit, Laetitia Liénard, présidente du CPAS de Tournai, avait déclaré qu'une plainte allait être déposée auprès des services de police du Tournaisis.avait-elle précisé.

"La Ville de Tournai ne va jamais reculer"



"Je ne supporte pas ces tags qui dégradent nos monuments ou encore des façades. C’est pour cette raison que la Ville de Tournai collabore depuis plusieurs années avec Ipalle pour que les tags soient systématiquement et rapidement effacés, que ce soit des tags sur un bâtiment public ou un bâtiment privé", a ainsi précisé Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de la Cité des Cinq Clochers. "Le bâtiment de Choiseul est un patrimoine exceptionnel à la Ville de Tournai. Il y a un mur d'enceinte qui l'entoure qui est tout aussi unique si ce n'est, que des crétins s'amusent à souiller. Face à ses incivilités, la Ville de Tournai ne va jamais reculer. Nous allons continuer à nettoyer et encore nettoyer. Les personnes qui commettent ces actes, seront plus vite fatigués que moi".

C'est donc grâce à la collaboration avec Ipalle que les tags dessinés sur le mur de pierres et la porte en bois au séminaire Choiseul ont complètement été effacés. Une chose est certaine, la Cité des Cinq Clochers n'est pas prête à tourner le dos face aux incivilités.