Depuis le mois de septembre, le premier tronçon de la rue Royale, du quai Saint-Brice à la rue des Campeaux ainsi qu’une partie de la rue Royale et la rue des Jardins, est en travaux. Au niveau du quai Saint-Brice, des sondages on été réalisés afin de connaître l’état de l’égouttage au niveau du quai et ainsi le remettre à neuf avant le réaménagement du premier tronçon.

L’intercommunale IPALLE, en collaboration avec la société EUROVIA, a récemment trouvé une solution aux problématiques rencontrées au niveau du quai Saint-Brice. En effet, pour réaliser la jonction entre le réseau nouvellement posé à la rue Royale et le réseau en l’état au niveau du quai, l’entreprise EUROVIA devait attendre le feu vert d’IPALLE.

C’est chose faite, il a finalement été décidé que, pour le raccordement en direction du quai Dumon, trois mètres de tuyaux seront posés à la main par une technique de minage (comme celle utilisée anciennement dans les mines) pour passer sous les impétrants. Vu l’étroitesse de la rue et l’encombrement du sous-sol, le déplacement de ces derniers aurait engendré des coûts prohibitifs et un blocage prolongé de la circulation. Le dernier tronçon de liaison dans le quai sera posé à ciel ouvert entre les impétrants.

Le deuxième problème rencontré concernait un tuyau découvert effondré au niveau du quai, sous une chambre de tirage de fibres optiques de Proximus (indéplaçable car elle reprend une grand partie du réseau de fibres optiques de la rive droite), doublé de la présence des impétrants mentionnés au point précédent. Une autre technique sera réalisée, celle du « pipe bursting », visant à remplacer la canalisation défectueuse par un nouveau tuyau détruisant l’existant.

Ces travaux débuteront dès le lundi 31 janvier et sont prévus durant quelques semaines.

Dès que ceux-ci seront achevés, la voirie au niveau du quai sera reconstruite. Le pavement pourra ainsi être terminé dans le 1er tronçon de la rue Royale ainsi que la pose d’un trottoir traversant. Après la reconstruction du bout de la rue des Campeaux avec la pose d’un plateau ralentisseur, ce tronçon pourra être réouvert à la circulation, certainement au début du