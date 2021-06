La phase 1 se déroulera du 5 au 16 juillet entre le carrefour N7-Boulevard Bara et N7-Avenue Minjean. Ce tronçon sera totalement fermé dans les deux sens de circulation. Une déviation sera donc mise en place via l'Avenue Minjean, Chemin de la Ramée et la rue Saint-Eleuthère. Le centre majeur de vaccination de Tournai restera accessible. Les usagers devant le rejoindre seront invités à emprunter la latérale du Boulevard Bara, l'Avenue des Frères Rimbaut.

Durant ces deux semaines, des travaux préparatoires à la deuxième phase auront lieu sur la Chaussée de Lille à hauteur de l'Intermarché. Ces opérations nécessiteront uniquement une réduction de vitesse à 30 km/h. La phase 2 quant à elle, commencera du 9 août au 3 septembre entre le carrefour N7-Avenue Minjean et le giratoire de Hertain.

Une seule bande de circulation sera maintenue et pourra être empruntée par les usagers circulant en direction de la France. En fonction, de la position de cette voie de circulation, il sera par contre impossible de circuler de la N7/Chaussée de Lille vers ses voiries latérales et vice-versa: du 9 août jusqu'au 20 août, côté Froyennes, du 23 août jusqu'au 3 septembre, côté Froidmont.

Les accès et sorties de l'autoroute E429/A8 seront par contre toujours accessibles durant l'entièreté de cette phase. Pour l'autre sens de circulation (vers Tournai), une déviation sera mise en place via l'E429/A8 et la N50. Durant le week-end du 20 août, les voies seront libérées rendant la circulation possible dans les deux sens de circulation.

Ces travaux, financés par la SOFICO, représentent un budget d'environ 1 643 000 euros HTVA. Ils seront réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO: le SPW Mobilité et Infrastructures.